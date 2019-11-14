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Скасовані авіарейси, четверо загиблих: 20-градусні морози у США

У Сполучених Штатах перші жертви зими. Через різке похолодання загинули четверо людей. Всі – у дорожніх аваріях, що сталися через негоду.

Холодні маси повітря дісталися Америки з Сибіру. Місцями зафіксували вже 20-градусні морози. Найхолодніше у штатах Канзас, Мічиган та Іллінойс.

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У районі дії циклону не працюють школи та підприємства, скасували вже понад тисячу авіарейсів. Синоптики кажуть, холод добереться й до сусідніх штатів. Прогнозують також нові снігопади.

Вчора Факти ICTV писали, що через сильні зливи Венеція пішла під воду.

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