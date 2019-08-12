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Скасовані усі авіарейси, поліція ловить протестувальників: мітинги у Гонконзі

У Гонконзі не вщухають протести.

Мітинги відбулися одразу в трьох районах Гонконгу. Поліція ловила протестувальників у закутках із гумовими дубинками.

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Через протести в терміналі аеропорту Гонконг скасував усі рейси, на виліт чекають тисячі пасажирів.

Протести в Гонконзі тривають із початку червня.

Демонстранти виступають проти планів уряду дозволити видання ймовірних правопорушників владі Китаю. Там їм може загрожувати страта. Законопроект відклали, але остаточно не відкликали.

До слова, у Гонконзі визнали, що законопроект про екстрадицію є провальним.

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