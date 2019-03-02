Скасування статті про незаконне збагачення: реакція ЄС і наслідки

У Європейському Союзі стурбовані рішенням Конституційного суду скасувати статтю про незаконне збагачення. Дипломатичною мовою це серйозне попередження.

Одне з найобговорюваніших рішень тижня – визнання Конституційним судом неконституційною криміналізацію незаконного збагачення. На думку суддів, ця норма нібито зобов’язує самого підозрюваного довести законність своїх статків, тоді як закон вимагає це від обвинувачення.

Стаття з’явилася 2015 року. Державних службовців та депутатів зобов’язали декларувати не лише свої статки, а членів родини. Мета статті полягала у тому, якщо чиновники володіють дорогими речами, то мають пояснити – звідки взяли на них гроші.

Розслідувати походження статків топ-посадовців доручили НАБУ, тепер виходить, що всі його 65 фігурантів кримінальних проваджень отримають амністію, а корупція уже не буде злочином.

Криміналізація незаконного збагачення була вимогою Міжнародного валютного фонду, який домовлявся з офіційним Києвом про поновлення кредитування, а Європейський Союз вказував на важливості цієї статті при підготовці угоди про безвізовий режим. Тож скасування цього пункту Кримінального кодексу – означає втрату міжнародної довіри.

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На Заході одностайні, Київ має показати реальну боротьбу з корупцією – це в інтересах всіх українців.

Нагадаємо, що 7 лютого 2019 року Верховна Рада прийняла зміни до Конституції щодо стратегічного курсу країни на членство в Європейському Союзі і НАТО. Факти ICTV розбиралися, як це вплине на зовнішню політику і чи допоможе нам вступити в організації.

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