Скажені вовки атакують жителів Тернопільщини: троє постраждалих

Вовки гуляють Тернопільщиною. Хижаки з’являються у лісах, де їх ніколи не бачили. Впритул підходять до хат, заходять на подвір’я. За останніх два місяці вовчі зграї бачили одразу у кількох районах Зборівському, Бережанському та Шумському.

Пенсіонерка показує місце, де на неї напала дика тварина. Каже, звір вискочив миттєво. Усе сталося вранці просто посеред села.

Того дня дика тварина покусала аж трьох людей. Одну жінку вночі на подвір’ї, двох на вулиці. У селян рваних ран немає. З лікарні їх відпустили. Жодної терапії, окрім обов’язкового щеплення проти сказу, не існує. Хвороба має летальні наслідки, може проявлятися від двох тижнів до року.

Читайте: Заповз у підгузки: скорпіон 7 разів вкусив дівчинку і вона вижила

Попри напади, вовчиця ходила дворами. Шукала поживу, роздерла кілька собак. Єгері одразу звіра не вполювали, пощастило чоловікам із сусіднього села. Хижака забрали ветеринари. Саме вони можуть визначити, чи був він хворий на сказ.

Звірі роздирали овець, телят і навіть коней.

За останні кілька місяців на Тернопільщині атака вовків не перша. Але мисливці ще не вирішили, що з ними робити, бо дозволу на відстріл немає. Таке рішення мають ухвалити одразу два управління мисливства та екології.

До слова, вкусив за голову – у Миколаєві вуличний собака напав на дитину.

Опубліковано Жовтень, 08 в 11:20



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.