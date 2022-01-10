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Скажи Путіну – ні! У Києві відбулася акція перед переговорами РФ та США

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

Напередодні переговорів представників США та РФ у Женеві у Києві відбулася акція проти російської агресії під лозунгом: Скажи Путіну – ні!

Декілька сотень учасників зібралися на Михайлівській площі із закликом до світових лідерів не піддаватися на провокації Кремля.

Подібні акції відбулися також в інших українських містах.

Сьогодні, 10 січня, в Женеві відбудеться зустріч делегацій Росії та США щодо так званих гарантій безпеки.

Йдеться про проекти договорів про заходи безпеки, які в грудні оприлюднило МЗС РФ з вимогою до НАТО відмовитися від розширення Альянсу на схід, зокрема вступу України, а також ведення військової діяльності в Україні, Східній Європі, Закавказзі та Центральній Азії.

Очікується також, що представники Москви та НАТО зустрінуться 12 січня, а Росія та Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять Сполучені Штати, зустрінуться 13 січня.

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