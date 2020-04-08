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Скільки коштує лікування Covid-19 в Івано-Франківській області

У Івано-Франківській міській лікарні понад 140 пацієнтів із важкими формами пневмонії. Більшість госпіталізували за останні два тижні. Пацієнтів багато, але поки медики дають раду. В області підрахували, що лікування одного хворого на Covid-19 коштує від 3,5 до 5 тис. грн. Але медикаментів, передбачених протоколом лікування, в області купити неможливо.

На ліки та засоби індивідуального захисту з міського бюджету Івано-Франківська виділили 3,5 млн грн. А в районних інфекційних відділеннях рятувати пацієнтів із коронавірусом нічим. На Волині захворіли 20 медиків. Через смерть водія швидкої, у якого виявили коронавірус, у двох селах на карантин закрили пункти швидкої допомоги. Недугу зафіксували у членів його родини та місцевої санітарки. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, станом на 8 квітня в Україні 1 668 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужало.

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