Скільки коштує ліцензія пілота та як навчають у Сутисках на Вінниччині

Підкорити небо, навчитись любити висоту та керувати кількома літальними апаратами. Все це можливо в невеличкому селищі Сутиски, що на Вінниччині. Заснований ще в минулому столітті авіаційний клуб, колись був військовим летовищем. В далеких сорокових роках тут проходили навчання виключно пілоти для фронту. Тепер здійснити мрію і поріднитись з небом можуть усі охочі.

У клубі відкрили школу для пілотів на літаках Ан-2, Wilga-35, планерах, а ще стрибки з парашутом для початківців, і професійне навчання парашутному спорту.

Небо – це його дитяча мрія, а за професією він програміст.

36-річний Олег Сташко навіть не вірив, що колись таки здійснить своє бажання та сяде за штурвал літака. Школа пілотів, яку відкрили неподалік від Вінниці стала його шансом. Аби опанувати цю нелегку справу майже три місяці буде вчити теорію, а потім впродовж двох років треба налітати 40 годин.

Універсальної арифметики, як керувати літаком інструктори не розповідають – це все довгий процес. Але кажуть, є три правила: здоров’я, бажання та гроші. Аби навчитись літати учень має заплати за увесь курс 250 тис. грн.

Авіаконструктор і світовий рекордсмен Юрій Яковлєв літає вже понад 40 років. Якщо скласти докупи увесь проведений у небі час – вийде 145 днів.

У цьому іншому вимірі ще тільки освоюється Роман. Щоб навички узаконити, Роман має отримати ліцензію приватного пілота. Вона дасть право керувати некомерційною авіацією, тобто не заради грошей, а для себе.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.