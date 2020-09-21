Скільки коштує оренда квартири в Києві та чи буде зростання цін

У весняно-літній період ціни на оренду житла впали через карантин. Власники зменшували плату навіть вдвічі, аби втримати мешканців. Зараз жорсткого карантину немає, а ситуація в країні дещо стабільніша. Тож і ціни повертаються до рівня, який був до пандемії коронавірусу.

Зараз ціни на оренду житла зросли до рівня зими цього року. Однокімнатна квартира поруч з метро у столиці коштує 9-10 тис. Помешкання далі від метро обійдеться у 7-8 тис. З поверненням студентів на навчання, ця сума може збільшитися на 5-10%.

Схожа ситуація і на ринку офісної нерухомості. За час карантину офіси здешевшали на 20%.

На карантині деякі компанії перейшли з традиційних офісів у коворкінги. Замість того, аби знімати все приміщення, тут платять за робоче місце.

Фахівці з нерухомості кажуть, що ціни повернуться до рівня лютого-березня, і далі зростати не будуть. Єдине, що може вплинути на ринок – це нова хвиля карантину.

Ціни на оренду житла в Києві та великих містах

Найвигідніші для оренди житла у Києві це Деснянський, Святошинський та Дніпровський райони столиці. У липні кімнату у Деснянському районі можна було орендувати в середньому за 3 тис. грн на місяць, однокімнатне житло – за 6 700 грн, двокімнатне — за 8 тис. грн. Трикімнатне помешкання обійдеться у 10 тис. грн.

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