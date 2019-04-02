Скільки людей живе на Землі і середня тривалість життя – звіт ООН

7,7 млрд – саме стільки людей мешкають нині на планеті Земля. Але вже до 2050-го року кількість може зрости до 9,7 млрд. Такі дані у звіті ООН.

Водночас людство старішає і все більше переміщується жити у міста. Також відзначили що завдяки технологіям – удвічі знизився показник смертності серед малюків.

Читайте: ООН назвала кількість життів, які забрала війна на Донбасі

Зросла й очікувана тривалість життя у світі. Якщо на початку 90-х – прогнозували 65 років, то нині – це вже 72 роки. І – показник буде зростати.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Радбез ООН ухвалив резолюцію щодо протидії тероризму.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.