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Скільки людей живе на Землі і середня тривалість життя – звіт ООН

7,7 млрд – саме стільки людей мешкають нині на планеті Земля. Але вже до 2050-го року кількість може зрости до 9,7 млрд.  Такі дані у звіті ООН.

Водночас людство старішає і все більше переміщується  жити у міста. Також відзначили що завдяки технологіям – удвічі знизився показник смертності серед малюків.

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Зросла й очікувана тривалість життя у світі. Якщо на початку 90-х – прогнозували 65 років, то нині – це вже 72 роки. І – показник буде зростати.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Радбез ООН ухвалив резолюцію щодо протидії тероризму.

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