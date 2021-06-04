Скільки нітратів містять овочі та фрукти у магазині та на ринку

Нині на ринку чимало ранніх овочів і фруктів, тому хочеться їх спробувати. Але ранні продукти мають і небезпеку – часто норма нітратів перевищена у 2-3 рази.

А це вже загроза для здоров’я – особливо під час пандемії. Нітрати перетворюються у більш шкідливі сполуки, через які погіршується насичення крові киснем, слабшає імунітет.

Факти ICTV перевірили продукти на вміст нітратів в лабораторії Національного університету біоресурсів та харчових технологій. Виявилося, що більшість продуктів від фермерів і з магазину – майже однакові.

Наприклад, фермерський огірок має 42 мг нітратів на кілограм, а магазинний – 45. Водночас норма – 150. Редис – за норми 1200 мкг на кілограм містить лише 45, а з магазину – 47. Молода картопля – 50 із 250, а полуниця 42 – із 60. Рекордсменами виявилися помідори – фермерський 95, а магазинний – 148.

Загалом вся фермерська продукція у межах норми. Хоча професорка з факультету харчових технологій Лариса Баль-Прилипко наголосила, що багато ранніх овочів і фруктів їсти не варто, адже тоді нітрати сумуються і так можна перевищити дозу.

За її словами, частина з них виводиться з організму, а інша – утворює шкідливі сполуки як всередині організму, так і під час тривалого зберігання.

– Нітрати переходять в нітрити. Він нітритів можуть розвиватися різні хвороби – серцево-судинні, шлункові, розвиток анемії. Тому ранні овочі не можна купувати про запас, дуже на довгий період, – додала Баль-Прилипко.

Спеціаліст також стверджує, якщо овочі або фрукти надто великі, мають ідеальну форму і блиск – це вже дзвіночок про те, що продукт не натуральний. Вона не рекомендує вживати ці продукти насамперед вагітним і дітям.

Якщо є можливість, краще замочити їх перед вживанням та очистити шкірку. Найменше шкідливих солей мають цибуля, перець, баклажани та зелений горошок. Водночас найбільше – шпинат, листова капуста та буряк.

Як виявити нітрати у полуниці

Не варто купувати ягоди в переходах, з землі на несанкціонованих ринках. Якщо ви прийшли на ринок попросіть у продавця сертифікат на ягоду. Якщо його немає, не купуйте таку полуницю.

Краще запасіться нітратоміром. Він через кілька хвилин покаже, безпечна ягода чи ні. Норма нітратів у ягодах – 60 мг на кілограм.

Детальніше про те, як виявити нітрати у полуниці, читайте на Фактах ICTV.

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