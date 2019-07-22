Скільки опрацювали бюлетенів у регіонах і фаворит Дніпропетровщини

По всій Україні комісії обробляють протоколи. На Дніпропетровщині, чи не на кожному окружкомі черги й тиснява. На 25-ий ОВК у Дніпрі доходило до сутичок. Відтак тут десятки правоохоронців.

До ОВК звозять протоколи з 83 дільниць, не опрацювали й половини. Робота йде повільно, насамперед, через неорганізованість та велику кількість помилок. Багато протоколів повертають на уточнення.

Беззаперечний лідер Дніпропетровщини – Слуга народу.

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Так само черги з ночі і в Маріуполі. На 58-й ОВК безперервно приймають бюлетені з пізнього вечора. Але в залі очікування досі чимало людей.

Через неточності у документах дехто здає їх по тричі. В ОВК обіцяють завершити роботу до двадцятої години.

Хтось терпляче чекав, а в когось здавали нерви.

На Закарпатті очікувано низька явка, відтак і роботи у комісії менше. Хоча й умови, подекуди, екстремальні. Через негоду 10 населених пунктів опинились без світла.

Немає повідомлень про значні порушення під час підрахунку голосів і на Вінниччині. Комітет виборців України вже засвідчив, що вибори в цілому відповідали законодавству.

До слова,

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