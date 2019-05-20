Скільки разів в Україні розпускали Верховну Раду

За історію незалежної України парламент розпускали тричі. Причини були щоразу різні.

Двічі Раду розганяв Віктор Ющенко. Вперше він підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради у квітні 2007-го. Причина – коаліція більшості була сформована в неконституційний спосіб – не фракціями, а окремими депутатами, яких чи то залякуванням, чи то хабарами, чи то обіцянками заганяли до більшості поплічники прем’єра Віктора Януковича. Тому тодішній ґарант дотримання Конституції Ющенко вперше скористався правом розпуску парламенту.

Та нова Верховна Рада проіснувала недовго. Суперечки між Ющенком і Тимошенком призвели до розвалу коаліції і нових перевиборів у жовтні 2008 року.

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Розпускав парламент і попередній президент Петро Порошенко. Тоді стара коаліція розпалася, а нову створити політсили не змогли. Тож новий глава держави видав указ про розпуск Ради.

Новобраний президент Зеленський переконаний – коаліції не існує вже три роки. Тож просто під час інавгураційної промови заявив, що розпускає Верховну Раду.

До слова, Факти ICTV розповідали про можливі дати дострокових парламентських виборів.

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