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Скло вибивало ударною хвилею: спогади мешканців Маріуполя про обстріл 2015-го

31 людина загинула і 120 були поранені – 24 січня в Україні відзначають роковини трагедії в Маріуполі. 2015-го російські бойовики обстріляли Градами найбільш густонаселений мікрорайон приазовського міста – Східний.

Того дня кадри вибухів шокували країну і західний світ – це був цинічний обстріл мирного міста і операція залякування, що призвела до великої кількості смертей. І що найбільше вбиває – навідником був українець, колишній співробітник Міністерства внутрішніх справ Віталій Кірсанов. До речі, він вже на волі. Його звільнили за законом Савченко.

Тетяна Уралова зустрілася з тими, хто пережив терористичне пекло.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як дівчата-морпіхи захищають підступи до Маріуполя.

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