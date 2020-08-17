Скорочені уроки та маски на перервах: нові карантинні правила у школах з 1 вересня

Дистанційне навчання нарешті замінять на звичайне, але з карантинними обмеженнями. Як це буде на практиці батьки поки не уявляють, але розуміють – маски обов’язкові, а дітям розказують про те, що потрібно користуватися антисептиками.

У Черкасах напередодні депутати виділили більше 3 млн грн на засоби захисту працівників шкіл і садочків. Про маски для своїх дітей мають дбати батьки.

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До нового навчального року готується одна з шести шкіл Золотоноші. Для першачків і одинадцятикласників тут проведуть коротеньке свято до 20 хвилин.

У школі, де навчається майже 500 дітей, облаштують вісім зон з антисептиками: на вході, на кожному поверсі і біля туалетів. Працівникам, а їх тут 56, щоранку мірятимуть температуру. Батьки звітуватимуть класному керівнику про стан здоров’я дитини.

Уроки в цій школі планують скоротити на п’ять хвилин, аби було більше часу на провітрювання. В школу заходитимуть в масках, одягатимуть їх також на перервах, на уроках дозволено без них. Але дистанцію між партами у півтора метри у класах, де багато дітей, витримати важко.

У Золотоноші шість шкіл на майже 3 тис. учнів. Тут є кілька варіантів як почати новий навчальний рік: дистанційна освіта, робота у дві зміни і традиційна – але з дотриманням карантинних вимог. 25 серпня заклади міста отримають засоби захисту.

Якщо у закладі хтось інфікується, школу закриють на два тижні на карантин та відповідно, переведуть на дистанційне навчання. Поки ж тут побоюються за дотримання дистанції в перші дні. Діти так давно не бачили однокласників, що без обіймів навряд чи минеться.

Шкільне навчання в умовах карантину

Школи в Україні відкриють із 1 вересня, якщо країні вдасться уникнути другої хвилі захворювання на Covid-19.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Волинської області та додав, що нині важко спрогнозувати, як швидко поширюватиметься коронавірус до осені.

До дистанційного навчання з 1 вересня Україна технічно поки не готова, адже не на всій території країни є якісний інтернет, додав лідер держави.

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