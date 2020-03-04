Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle / Здоров'я

Скорочення в сім разів. В Україні кардинально зменшують фінансування стоматології

Бережіть свої зуби, бо держава їх берегти більше не буде. Відповідно до реформи, що стартує 1 квітня, на стоматологію виділять у сім разів менше грошей. Держава виділятиме лише 9 грн за один візит до стоматолога. Це нереально малі гроші, тож безкоштовно лікуватимуть зуби лише дітям.

Дорослим держава готова покрити тільки невідкладні випадки. При цьому штат лікарів скоротять. Так сталося і в Тальнівському районі на Черкащині. Регіон із 30 тис. населенням тепер обслуговуватиме не сім медиків, як раніше, а лише троє. Скорочені дантисти змушені будуть відкривати приватну клініку. Але для району з середньою зарплатою в 3 тис. грн, 500 грн за один зуб – це дуже дорого. Можливість зберегти місцеву медицину шукає районна влада. Деталі у сюжеті Оксани Михайлової, Ірини Цимбал та Ольги Читайло.

Нагадаємо, села можуть лишитися без медичної допомоги. Фельдшерсько-акушерські пункти нічим фінансувати.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Без інфраструктури та інтернету. Як живе прикордонна з Росією Сумщина
Без інфраструктури та інтернету. Як живе прикордонна з Росією Сумщина
На Вінничині мітингують на підтримку районних лікарень, що не визнано опорними
На Вінничині мітингують на підтримку районних лікарень, що не визнано опорними
Лікарям підвищать зарплати – коли і на скільки
Лікарям підвищать зарплати – коли і на скільки
Допомога лише по телефону. Чому швидкі перестали приїздити на виклики українців
Допомога лише по телефону. Чому швидкі перестали приїздити на виклики українців
Села без фельдшерів. Чому держава і громади припинили фінансувати ФАПи
Села без фельдшерів. Чому держава і громади припинили фінансувати ФАПи
Медична реформа: як в Черкасах навчають майбутніх парамедиків
Медична реформа: як в Черкасах навчають майбутніх парамедиків
Десятки закладів на межі ліквідації: як пройде другий етап медреформи
Десятки закладів на межі ліквідації: як пройде другий етап медреформи
Радуцький очолив робочу групу з реформування охорони здоров’я – указ
Радуцький очолив робочу групу з реформування охорони здоров’я – указ

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка