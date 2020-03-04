Скорочення в сім разів. В Україні кардинально зменшують фінансування стоматології

Бережіть свої зуби, бо держава їх берегти більше не буде. Відповідно до реформи, що стартує 1 квітня, на стоматологію виділять у сім разів менше грошей. Держава виділятиме лише 9 грн за один візит до стоматолога. Це нереально малі гроші, тож безкоштовно лікуватимуть зуби лише дітям.

Дорослим держава готова покрити тільки невідкладні випадки. При цьому штат лікарів скоротять. Так сталося і в Тальнівському районі на Черкащині. Регіон із 30 тис. населенням тепер обслуговуватиме не сім медиків, як раніше, а лише троє. Скорочені дантисти змушені будуть відкривати приватну клініку. Але для району з середньою зарплатою в 3 тис. грн, 500 грн за один зуб – це дуже дорого. Можливість зберегти місцеву медицину шукає районна влада. Деталі у сюжеті Оксани Михайлової, Ірини Цимбал та Ольги Читайло.

Нагадаємо, села можуть лишитися без медичної допомоги. Фельдшерсько-акушерські пункти нічим фінансувати.

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