Скромна, але перемога. Реакція ЗМІ та експертів США на зустріч Зеленського і Путіна

Зеленський зіграв внічию попри слабші карти – під таким заголовком вийшла стаття у The New York. Зустріч не стала повним домінуванням Путіна. Переговори лише підкреслили різницю в позиціях сторін, – пише Politico. Видання звернуло особливу увагу на те, що Путін під час прес-конференції спокійно розповів про його наполягання на зміні української конституції. Відзначивши хиткі кроки до миру на переговорах, CNN наголосило на питаннях, які точно залишились поза зустріччю. Перше – повернення Криму, друге – зняття європейських санкцій з Росії.

Вашингтонські експерти кажуть: очікували мало від цієї зустрічі, і тому бачать у результатах позитив для України і Зеленського. Путін не був готовий до того, що український президент не хоче укладати угоду, а французький – не готовий здавати Україну.

– Я очікував дуже мало, і кілька речей вдалося досягнути. Оголошення про те, що вони працюватимуть над розведенням військ у трьох пунктах і над розмінуванням, і що планують додатковий обмін полоненими. Якщо це все виявиться правдою, це будуть, що я називаю, заходи зі зміцнення довіри. Той факт, що вони визнали необхідність реального перемир’я теж дуже цікавий і позитивний. Якщо заходи, про які ми щойно говорили, втіляться у життя, я б назвав це перемогою для Зеленського. Скромною, але все ж перемогою, – зазначив колишній посол США в Україні Джон Гербст.

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Зустріч була малорезультативною, і це – дуже добре для України і Зеленського, – вважає Девід Креймер. Особливо гарним результатом він вважає те, що Зеленський не погодився проводити вибори на окупованих територіях без повернення контролю. Втім, Креймер вважає фокус на перемир’ї неправильним. Фокусуватися треба на повному виведенні російських військ. Бо перемир’я, на його думку, лише перетворить гарячий конфлікт на заморожений. Також Креймер вказує на недостатню підтримку України і фокус, як європейців, так і американців на нормалізації відносин із Росією. Зокрема він обурений візитом Лаврова у Вашингтон.

– Європейці, я боюся, тиснуть на не ту людину – вони тиснуть на Зеленського, аби той вирішив цей конфлікт, але тиснути вони мають на пана Путіна. Я не розумію, чого Лавров приїжджає у Вашингтон і навіть із Помпео зустрічається. Росіяни абсолютно нічого не зробили для того, аби заслужити повернення до нормалізації відносин, перезавантаження, – говорить старший науковий співробітник Міжнародного університету Флориди Девід Креймер.

До слова, Факти ICTV розповідали про реакція політиків на нормандську зустріч.

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