Скупити все! Напередодні Нового року Київ зупинився в заторах і чергах

Вже тиждень Київ страждає від шалених передноворічних заторів як на дорогах, так і в магазинах. Всі готуються святкувати і завершують останні справи. Ковбаси, шампанське, сири, риба, м’ясо та солодощі – це чи не головні продукти новорічного столу. Але щоб все це купити, кияни штурмують магазини вже за кілька днів до свята.

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А дехто запасається провізією не лише на свято, але й на цілий тиждень. Люди переконують, що робити закупи в останні дні доволі вигідно. В багатьох супермаркетах не лише знижки, але й продукти не встигають залежатися на полицях. Дивіться більше у сюжеті Олега Корнієнка та Артура Туровича.

Нагадаємо, Київ зупинився у заторах через дорожні роботи та велику кількість ДТП.

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