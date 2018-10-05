Слабким тут не місце. Ціни та атмосфера Октоберфесту 2018

У німецькому Мюнхені пиво ллється рікою! Там триває 185-й Октоберфест. На свято очікують до шести мільйонів відвідувачів. І річ не лише у смачному пиві, а й у дружній атмосфері абсолютних веселощів.

Поруч з атракціонами – пивні намети. Вони вміщують тисячі відвідувачів. Місця люди бронюють заздалегідь, бо знайти вільне під час гулянь майже не реально.

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Хто не відпочиває під час Октовберфест то це офіціанти. Слабким тут не місцем, бо за раз їм доводиться піднімати чималі таці з їжею та мінімум по 10 келихів пінного

Ціни на пиво не малі. За літр – майже 12 євро. Усе в рази дорожче, ніж у крамницях Мюнхена. Смажені ковбаски від 4 з половиною євро до 10. Та навіть це не відлякує туристів. На Октоберфесті очікують на понад 6 мільйонів туристів. На одному пиві за два тижні організатори фестивалю планують заробити мінімум 400 мільйонів євро. А якщо ще додати харчі, транспорт та готелі, то вийде майже мільярд євро. Але головне кажуть німці – не прибуток, а неймовірна атмосфера.

До слова, Факти ICTV повідомляли, де пройде найпопулярніший пивний фестиваль Європи

Опубліковано Жовтень, 05 в 20:51



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