Слава Україні та прифронтові символи. Як святкують 5-річчя звільнення Авдіївки

14-річна Дарина допомагає волонтерам плести маскувальні сітки на центральній площі Авдіївки. Дівчинка є скаутом місцевого пласту – патріотичної організації молоді, яка поширилась із заходу вже до східних рубежів.

Поряд стіл із специфічними сувенірами. Брелоки із гільз, магнітики з найвідомішим Авдіївським муралом та інші символи прифронтового міста.

Попри робочий день на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку чимало військових та жителів Авдіївки. Рівно 5 років тому бійці 93 бригади та добровольчих батальйонів вибили з міста російських бойовиків, місцеві з жахом згадують час окупації.

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Під час святкування пані Світлана отримала від місцевої влади символічний подарунок – вишиванку для свого немовляти.

Павло Малихін очолив місцеву військово-цивільну адміністрацію у 2015 році, коли місто фактично було без влади. Нині тут працюють всі служби, окрім однієї. Київ ніяк не реагує на вимоги місцевої влади повернути сюди суд.

На позиціях на околиці Авдіївки військові про річницю звільнення знають, однак там не до свят. Попри режим тиші – чергування в посиленому режимі.

До слова, широкинська операція: річниця найуспішнішого наступу за всю війну.

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