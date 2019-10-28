Слідчі перевіряють причетність харківського стрілка Тітова до інших вбивств

Харківські слідчі перевіряють причетність загиблого кілера Олексія Тітова до ще кількох замовних убивств. Зокрема, до розстрілу 2016-го Юрія Димента – друга мера Харкова Геннадія Кернеса.

Поліція чекає результатів ДНК-експертизи зі зброї.

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В Харкові кілер Олексій Тітов убив кримінального авторитета Тайсона і поранив ще одного. Після цього намагався втекти, але під час переслідування поліцією підірвався на гранаті. На дачі, де він жив, знайшли цілий арсенал зброї – гранати, автомати, кулемети, тротилові шашки, карабін з оптичним прицілом та кілька бланків паспортів.

За даними поліції, Тітов – житель Горлівки, має судимість за вбивство. 6 років тому він перебрався до Харкова і мав зв’язки з кримінальним угрупованням. Серед основних версій нападу – переділ кримінальних сфер впливу між донецькими і харківськими бандитами.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що під час стрілянини у Харкові вбили свідка у справі Вороненкова.

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