Сльозогінний газ і авто у вогні: 12-й тиждень протестів жовтих жилетів у Франції

Понад 60 тис. людей вийшли на акції жовтих жилетів у різних містах Франції. Демонстрації влаштовують вже 12 тиждень поспіль.

Вдень акції відбувалися мирно. Учасники заявили про підтримку усіх потерпілих під час сутичок з поліцією. Та ближче до вечора найбільш активні групи почали зводити барикади. Підпалювали припарковані на вулицях мотоцикли і автівки.

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Тож правоохоронці застосували водомети і сльозогінний газ. Затримали 30 людей. Суд Франції дозволив використовувати гумові кулі проти демонстрантів. Та учасники – обурені занадто жорсткою реакцією поліції.

За час акцій протестів травмовані майже дві тисячі людей. Та демонстранти налаштовані рішуче і далі виходитимуть на вулиці. Вимагають змінити економічну політику, яка на їхню думку – допомагає лише багатіям.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому французькі протести не схожі на українські.

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