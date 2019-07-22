Слуга народу та Голос. Перші кроки партій, які проходять у парламент

У ЦВК не порахували ще й половини голосів, а політ сили готуються об’єднуватися. Беззаперечний лідер перегонів – партія Слуга народу – вже навіть пише проект коаліційної угоди.

Сформувати більшість готові як самостійно, так і з ідеологічно близькими партіями. Припускають, що це буде Голос Вакарчука.

У президентській партії декларують продовження курсу на ЄС і НАТО та діалогу з Росією задля врегулювання ситуації на Донбасі, а також планують переговори про нову співпрацю з МВФ.

Перші кроки парламента

В пріоритеті Слуги народу: зняття недоторканності з депутатів, відновлення відповідальності за незаконне збагачення, а також питання корупції. З нею, вважають, треба не боротися, а запобігати. Для цього мають рецепт – держава у смартфоні.

Голос, у свою чергу, теж розглядає коаліцію зі Слугою народу. Хоч поки переговорів не вели. Коаліційну угоду готові підписати лише з новими політсилами і категорично проти – проросійських. За його словами, партія боротиметься за нову політику. Зокрема – за встановлення справедливої судової системи та докорінної реформи Верховної ради.

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Доєднатися до коаліції готова і Батьківщина, заявила напередодні лідерка партії Юлія Тимошенко. Зі Слугою народу та партією Голос. Жодні інші об’єднання – не розглядають. У парламенті сфокусуватися хочуть на найважливіших для простих людей ініціативах.

До об’єднання з Голосом готова і партія Європейська солідарність. Також ЄС готова шукати компроміс із осередком нинішнього очільника держави – Слуга народу. Так само, осередок Порошенка закликав не допустити появи в уряді представників проросійських сил.

Опозиційна платформа – За життя посіла друге місце. Проте поки можливе об’єднання з конкретними політсилами не коментують. Фактично партія має яскраву проросійську спрямованість – а це опозиція до решти сил, що проходять до парламенту.

До слова, вибори до Ради відбулися, ласкаво просимо у нову реальність – Сліпачук.

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