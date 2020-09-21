Служби у церквах скасовано. Спалах Covid-19 серед священиків у Миколаєві

У Миколаєві спалах коронавірусу серед священиків. За два тижні до лікарні потрапили шестеро служителів Московського патріархату. 31-річний священик помер. Скільки священнослужителів на самоізоляції чи лікуються вдома – невідомо.

Щоденні служби в церквах, твердять священики, скасовано. Лише сьогодні через свято Різдва Пресвятої Богородиці зробили виняток.

На службі було чимало вірян, багато без масок. На вулиці на миропомазання люди шикувалися без будь-якого захисту. Про спалах у храмах віряни не знали.

Нещодавно у одеському Свято-Успенському чоловічому монастирі зафіксували масовий спалах коронавірусу. Про це на брифінгу повідомив заступник головного санітарного лікаря Одеської області Сергій Дементьєв.

Там захворіло шестеро священників та монахів. 88 осіб пішли на самоізоляцію.

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