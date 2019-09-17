Сливи із Закарпаття та Буковини. Чим корисні та де краще купувати

На Закарпатті – щедрий урожай слив. Спілі фіолетові плоди гнуть гілки до землі. Цьогоріч сливам майже не дошкуляли шкідники і хвороби, кажуть агрономи. Сонячне літо налило фрукти соком і збагатило цукром.

Закарпатські сливи – солодкі як мед, ними переповнені прилавки. Ціна – від 15 до 25 гривень за кілограм, залежно від розміру і сорту. Господині роблять зі слив джем і густе повидло – леквар, сушать їх і варять міцну паленку – сливовицю.

Читайте: Ціни на картоплю: чи будуть зростати та чи вистачить на усіх

Сливи на Закарпатті цьогоріч вродили щедро, з дерева збирають до 100 кілограмів плодів. Ранні сливи продавали по 15 гривень за кілограм, тепер – удвічі дешевше, за оптовою ціною ціна. На ринку у роздріб – до 25 гривень за кілограм.

На Буковині всі сливи вже зібрали. Половину урожаю вдалося продати з поля, частину зберігають у спеціальних камерах, планують продати до листопада. Ще два роки тому увесь урожай слив збували у Польщу, тепер за якісні фрукти готові платити і в Україні.

Жодної промислової переробки слив на Буковині немає. Щоправда люди цілими селами виготовляють чорнослив.

Чорнослив незамінний для покращення роботи серця і шлунку, а ще із цих синьобоких фруктів виходять смачні компоти, джеми, повидло, яке на Закарпатті називають леквар.

До слова, ЄС поновив експорт українських фруктів і овочів: чому перевіряли та чи безпечні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.