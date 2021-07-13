Смарагдовий шлях: в Україні створили унікальний туристичний маршрут

В південних районах Вінниччини та Хмельниччини створили своєрідний туристичний кластер – смарагдовий шлях. Чотири громади об’єдналися та розробили власні унікальні маршрути для екологічного туризму.

Подільські шляхи – це частина міжнародного екологічного маршруту – його вже п’ять років розробляють спільно з французькими агенціями.

Тут туристи точно не нудьгуватимуть. Ті, хто звик до активного відпочинку, легко подолають від 6 до 25 кілометрів попід річку або чудовими пагорбами.

Величним Дністром, надзвичайними краєвидами і смачною кухнею зустрічатиме туристів Велика Кісниця. Велосипеди, які під час подорожей практично єдиний вид транспорту, там опановують змалечку.

– Там де туристи, там і заробіток для місцевих жителів. Тут є короткі маршрути в середині села, також середні і довгі маршрути. Протяжність малого майданчика складає 6-8 кілометрів, а довгого близько 15-20 кілометрів, оскільки він проходить вздовж берега Дністра, вздовж Молдови, – каже Андрій Федик, голова громадської організації З міста в село.

Дорогою можна помилуватися хатами села Буша, а також побачити місця битв козаків і міжнародної торгівлі.

Насправді Південне Поділля мало досліджене і його варто пізнавати. Тут люди вміють дивувати – збереженими парками, лебединими островами та неймовірною природою.

– Жителі села вже покатали перших гостей на своїх конях і мотоблоках. Тут скрізь ліси і чистота. Маленькі села Петрашівка, Миронівка, Біла, Гальжбіївка, починаючи від Буша запроваджують човникові спуски, щоб можна було помилуватися берегами Мурафи, – каже Мирослава Марченко, голова районної організації Туристична Ямпільщина.

Подільський смарагдовий шлях пролягає через територію чотирьох громад Вінниччини та Хмельниччини.

– Наша мета, щоб цей маршрут пройшов через Південне Поділля. Це ідея, над якою ми працюємо вже п’ять років. Ми ж не хочемо щоб туристи в’їхали в Румунію і виїхали в Одесі, ми хочемо щоб вони заїхали у наше Південне Поділля, щоб вони заїхали в Ямпіль, щоб заїхали в Крижопіль, оскільки ми їх тут здивуємо, – запевнив Олександр Гіроль, член громадської організації міста Крижопіль.

Південне Поділля зачаровує – у цьому регіоні поєдналося все природнє розмаїття – скелі, полонини, ліси та безліч річок.

Тут можна відпочити від міського галасу і насолодитися тишею. До того ж, такі екологічні подорожі обходяться значно дешевше ніж пляжне життя у готелях.

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