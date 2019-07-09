Смердить на весь Луцьк: місцеві мешканці просять перевірити Гнідавський цукрозавод

Луцьк у полоні нестерпного смороду. Чи не в кожному районі чути неприємний запах, особливо з самого ранку та вже увечері. Містяни вже котрий рік просять знайти причину такого екологічного лиха і покарати винних.

Місцева влада каже, що то завод із виробництва біоетанолу, яке зливає відходи на поля фільтрації. А от в екологічній інспекції запевняють – це застарілі міські очисні споруди та неконтрольована ситуація зі зливом нечистот у міську каналізацію. Водночас, аби знайти точну причину, планують перевірити усі можливі підприємства.

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Вже кілька місяців смердить на увесь Луцьк. Обурені містяни вийшли на акцію протесту. Вимагають знайти нарешті причину смороду, усунути її та покарати винних.

На думку місцевих, смердять поля фільтрації Гнідавського цукрозаводу. Днями працівники муніципальної варти Луцька затримали вантажівку під час несанкціонованого зливу нечистот.

Місцева влада звинувачує завод з виготовлення біоетанолу, відходами від виробництва якого і є так звана – барда.

Та керівництво заводу усі звинувачення спростовує. Кажуть, за два роки на поля фільтрації та в міську каналізацію не потрапило жодної краплі барди. Сенсу скидати її на відстійники немає, адже на цьому можна ще й заробити, кажуть на підприємстві.

Замість того, щоб шукати цапа відбувайла, краще б знайшли справжню причину смороду – обурюються на заводі.

Усі нечистоти зливають у каналізаційну систему на околиці міста. Щоправда, хто це контролює незрозуміло. У вагончику який мав би працювати до 8 вечора, за дві години до закриття – зачинено.

Люди звертаються до Мінекології з проханням перевірити підприємство. Та в екологічній інспекції радять цим не обмежуватись, а пропонують комплексний підхід – скласти список найбільш небезпечних суб’єктів господарювання, які можуть нести таку загрозу запахів. До пошуку винуватців смороду в місті вдалась і прокуратура.

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