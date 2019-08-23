Смердючі ями і провалля: у Миколаєві машини провалюються під землю

В Миколаєві через гнилу каналізацію під землю провалюються машини. Міський колектор вичерпав термін експлуатації ще 20 років тому, труби просто розсипаються.

Слюсарі водоканалу другий тиждень ремонтують один з колекторів. Там 60 метрів виявилися аварійними. Провал також утворився біля кіосків на ринку. 11 яток щодня ризикували провалитися під землю.

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Влітку корозія посилюється і аварії на колекторах щодня, – кажуть у водоканалі. Більш як половина каналізаційних труб – аварійні. Але у водоканалу бракує ресурсів на їх заміну. На заміну мереж каналізації і водопроводу потрібно 5 млрд грн. У місті таких грошей немає. Чиновники просять їх у держави та планують взяти кредит.

Допоки чиновники тільки готуються лобіювати підприємство у Києві, подорожчала електроенергія. Щоб розрахуватися з боргами, водоканал збирається на 20% підвищити тарифи на воду. Інакше півмільйонне місто перейде на водопостачання за графіком.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Миколаєві загорівся локомотив Інтерсіті Херсон-Київ.

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