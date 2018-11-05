Смерть Катерини Гандзюк: чи знайдуть замовника та як покарають нападників

Напередодні не стало громадської активістки Катерини Гандзюк. 31 липня невідомі облили її сірчаною кислотою. Катя вижила і три місяці відчайдушно боролася за своє життя, але вчора її серце зупинилося. За попередньою інформацією – відірвався тромб. Організатори і виконавці затримані. Та хто замовник?

Напередодні у багатьох українських містах люди вийшли на мітинги. Вони вимагають справедливого розслідування. Хочуть не боятися бути активістами в своїй країні і довіряти правоохоронним органам.

– Чому ми мовчки маємо спостерігати і терпіти поки найактивніших з нас калічать та вбивають? – Катерина Гандзюк.

Херсонська поліція спершу назвала цей напад звичайним хуліганством. Але під тиском громадськості справу перекваліфікували спершу на умисні тяжкі тілесні ушкодження, потім замах на вбивство, а після Катерининої смерті – на закінчене убивство.

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У нападі на Гандзюк поліція підозрює 5 чоловіків. Усі вони – колишні АТОвці. Четверо, свою вину визнали. Двоє зараз під вартою. Це Сергій Торбін та Микита Грабчук. Інші за співпрацю зі слідством отримали м’якший запобіжний захід – домашній арешт. Але родичі, друзі Катерини та й усе суспільство, передусім хоче знати, хто замовник. Із цим питанням люди виходять на мітинги у Києві, Херсоні, Львові, Одесі та Дніпрі. Мітингарі несуть квіти та лампадки. Серед присутніх і ті, хто її добре знав, і просто небайдужі.

– Трошки кіпішна, тому що вона вважала, що все, що ми робимо, робимо недостатньо. Ми маємо робити більше. Вона завжди казала, що нас занадто мало і ми повинні забути зовнішні образи і єднатися, – говорить друг Катерини Гандзюк політолог Віктор Таран.

– Наша громадська позиція – ми не забуваємо про це, сьогодні померла Катерина Гандзюк, а завтра ще когось з активістів можуть вбити і це залишиться нерозслідуваним, – зазначає учасник мітингу Кирило Дороленко.

– Це мабуть така точка неповернення і чергове підтвердження того, що сьогодні громадянське суспільство та й суспільство в цілому в Україні не може сподіватись на правоохоронну систему, – заявив громадський діяч Олег Михайлик.

Вона мала активну громадянську позицію, яка заважала багатьом, – розповідає її товариш, політолог Віктор Таран. Жінка викривала корупцію на місцевому рівні, критикувала усю провоохоронну систему за неефективне розслідування нападів на активістів та боролася із проросійськими настроями у Херсоні.

Над організаторами вбивства, які раніше взяли всю вину на себе, тепер повисла загроза довічного ув’язнення. Тому вони назвуть справжього замовника, – сподіваються в поліції. Водночас, суспільство вважає, розкриття злочину стане вирішальним тестом для правоохоронної системи.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що, під будівлею МВС у Києві проходить акція пам’яті Гандзюк.

Опубліковано Листопад, 05 в 10:07



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