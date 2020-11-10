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Смерть медиків від коронавірусу: чому родини не можуть отримати компенсації

В Україні від коронавірусу померло 216 медиків. Їхнім родинам обіцяли по 1,5 млн страхових виплат, проте досі ці гроші отримали лише 19 родин. Причина – важко довести, що лікар помер саме від Covid-19, навіть якщо спеціальна комісія це підтвердить.

Родичі мають зібрати докази, і якщо комісію вони не переконають, гроші не отримають.

Резонансний випадок стався у Черкасах, де комісія у справі померлого хірурга винесла позитивне рішення, але катерично проти виплат Фонд соціального страхування. Справа дійшла до суду.

Син померлого вже п’ятий місяць доводить, що його батько-хірург заразився саме на роботі. Він отримав підтвердження уже кількох комісій, а ФСС подав позов до суду щодо їх скасування.

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І пояснити, у чому причина, ніхто не може, бо в обласному управлінні Фонду карантин через захворювання співробітників на коронавірус.

А головне управління ФСС у письмовій відповіді пояснило, що їхній фахівець не бачить достатньо доказів, що смерть хірурга пов’язана з інфікуванням на роботі. І це не єдина історія.

У Мінсоцполітики звітують про завершення розслідування у 105 випадках, з них лише третину пов’язали з інфікуванням на роботі. Загалом родинам виплатять 31,5 млн грн. Ще 111 випадків досі розслідують. Через таке ставлення держави у медиків, які воюють з коронавірусом, опускаються руки.

Наприкінці червня Кабмін ухвалив постанову про виплату страховки медикам, які працюють з хворими на коронавірус. На це виділили 233 млн грн.

Якщо через коронавірус медик отримає інвалідність, обіцяли від 600 тис. до 800 тис. грн.

У разі смерті родині передбачені 1,5 млн грн та 210 тис. грн – якщо медик занедужав і помер не під час роботи з інфікованими.

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