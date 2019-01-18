Смерть там, де не стріляють! Наслідки “руського міра” в ОРДЛО
5 років хаосу, беззаконня та мародерства. Окуповані міста Донбасу пожинають плоди керування бойовиків.
Рускій мір, вкорте доводить, смертельні наслідки від нього можуть бути і там, де не стріляють.
В окупованій Макіївці жінку завалило покрівлею на центральному ринку. Загалом післяноворічний тиждень в ОРДЛО відзначився низкою завалених дахів на комунальних підприємствах. У Луганську впав дах у тролейбусному депо, у Хрустальному завалилася покрівля у клубі-театрі Париж, у Макіївській травматології стеля впала на пацієнтів.
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Навіть ті бойовики, які свого часу закликали у Донецьку до повалення конституційного ладу України. Тепер розповідають про нечуване зубожіння.
Захоплені шахти, заводи, та навіть школи та ринки, які успішно працювали ще 5 років тому, тепер служать бойовикам лише полігоном для атак.
Але головна мета терористичних військ після новорічних свят – збір даних про зміни на українських позиціях. Розвідка боєм, аеророзвідка, підходи штурмових груп – активізувались на всіх напрямках.
До слова, рекордні втрати серед терористів: бійці ООС відповіли на обстріл вантажівки.