Смерть військового та обстріл мирного села: як минула доба на передовій

Євген Коростельов з перших днів війни на передовій і менше місяця як очолював 128 бригаду гірських штурмовиків. Тиждень тому, обходячи позиції, під Докучаєвськом комбриг підірвався на міні. Медики тиждень боролися за його життя, довелося ампутувати ліву стопу, але була надія.

Однак 19 листопада о четвертій ранку серце 41-річного комбрига зупинилось. Не приходячи до тями Євген помер у харківському госпіталі. У чоловіка були дружина і двоє дітей.

Цього дня на передовій на Приазов’ї поранений один військовий. Однак журналістів стривожила інша новина – тихе і непомітне село Сизе на Луганщині, що за 2 кілометри від російського кордону, ніколи не потрапляло у зведення штабу. Однак саме там напередодні зазнав поранення десантник. Окупаційна армія скинула з безпілотника гранату. І армійці припускають, що цей ударний апарат прилетів саме з Росії.

Підтвердження про пораненого армійця зі штабу надійшло лише надвечір. Життю військового нічого не загрожує, на місці тривають спеціальні слідчі дії. Загалом, штаб фіксує за понеділок 18 листопада 14 бойових атак, під обстрілами околиці одинадцяти населених пунктів.

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Попри густі тумани на передовій, не припиняють роботу і ворожі снайпери. Армійців попереджають, що густа пелена не гарантує захисту на позиціях. Російські групи, які прибули на Донбас, відстрілюються за будь-яких погодних умов.

Тим часом місцеві на Донеччині стривожені чутками про можливе розведення військ по всій лінії зіткнення. Населені пункти Карлівка та Нетайлово, які в 2014-му році пережили пекельні бойові дії, хвилюються, що за 5 років війна знову може повернутися в їхні домівки.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як бійці ЗСУ облаштовують побут на передовій.

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