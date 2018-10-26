Смерть, зламаний ніс і штрафи. 4 причини пристебнути ремені безпеки

В Україні – найвища смертність на дорогах серед європейських країн. Торік в ДТП загинули 3,5 тис. людей. Принаймні, тисячу життів можна було б зберегти, якби пасажири та водії були пристебнуті.

– При зіткненні вилітає подушка безпеки з божевільною швидкістю. Якщо ми долітає до керма, коли вона ще не встигла розкритися – у таких випадках, водій як мінімум ламає ніс, – каже інструктор з водіння Дмитро.

Та якщо водії хоч іноді користуються пасками безпеки, то пасажири, що сидять на задньому сидінні – ремені зазвичай ігнорують. Однак непристебнутий позаду пасажир при зіткненні летить вперед і тяжко травмує того, хто попереду.

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Ремінь безпеки удвічі знижує ризик смерті на дорозі. Захищає водія від викидання з автомобіля, що у 2/3 випадків є смертельним. Та наші водії пристібатися не звикли – пасками користуються лише 15% українців. У Європі такий показник, приміром – більше 90%. Та й штрафи там – відчутно більші.

В Україні непристебнутий водій поки платить усього 51 грн. штрафу. Та вже з наступного року сума може зрости у 17 разів. Закон був ухвалений у першому читанні 18-го вересня. Після усіх доопрацювань, за 3 місяці після того, як його підпише президент, українські водії платитимуть по 850 грн. – як за себе, так і за пасажирів у їхній автівці. Це якщо поліція таки почне помічати непристебнутих.

До слова, нові штрафи за непристебнутий пасок безпеки – реакція водіїв.

Опубліковано Жовтень, 26 в 11:36



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