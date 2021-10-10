Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Надзвичайні події
Дарина Реготун |

Смертельна ДТП на Одещині: загинуло двоє людей, ще шестеро – травмовані

На трасі в Одеській області сталася дорожно-транспортна пригода. Поблизу села Холодна Балка зіткнулися вантажівка та рейсовий автобус.

У аварії загинуло двоє пасажирів, ще шестеро з травмами різного ступеня тяжкості знаходяться у лікарні. Серед постраждалих був неповнолітній.

Наразі на місці трагедії працюють слідчі. Водія вантажівки затримали. Йому може загрожувати до 10-ти років за ґратами.

Національна поліція попереджає, що на частині траси, де сталася аварія, може бути ускладнено рух транспорту.

Читайте
ДТП на Броварському проспекті у Києві: стала відома кількість постраждалих

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ДТП на Броварському проспекті у Києві: стала відома кількість постраждалих
ДТП на Броварському проспекті у Києві: стала відома кількість постраждалих
Маршрутка розкололася навпіл: у Києві сталася автокатастрофа
Маршрутка розкололася навпіл: у Києві сталася автокатастрофа
ДТП в Яремчі: водій виїхав на зустрічну смугу та протаранив Peugeot
ДТП в Яремчі: водій виїхав на зустрічну смугу та протаранив Peugeot
Загадкова смерть таксиста у Харкові: авто з пасажиром влетіло в стіну
Загадкова смерть таксиста у Харкові: авто з пасажиром влетіло в стіну
У Черкасах зіштовхнулись дві автівки. Серед пасажирів було немовля
У Черкасах зіштовхнулись дві автівки. Серед пасажирів було немовля
ДТП у Польщі: загинуло двоє українців, ще один – у важкому стані
ДТП у Польщі: загинуло двоє українців, ще один – у важкому стані
У Швеції в ДТП загинув автор карикатур на пророка Мухаммеда
У Швеції в ДТП загинув автор карикатур на пророка Мухаммеда
У горах на Закарпатті перекинувся джип з туристами – двоє постраждалих
У горах на Закарпатті перекинувся джип з туристами – двоє постраждалих
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка