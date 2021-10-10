Смертельна ДТП на Одещині: загинуло двоє людей, ще шестеро – травмовані

На трасі в Одеській області сталася дорожно-транспортна пригода. Поблизу села Холодна Балка зіткнулися вантажівка та рейсовий автобус.

У аварії загинуло двоє пасажирів, ще шестеро з травмами різного ступеня тяжкості знаходяться у лікарні. Серед постраждалих був неповнолітній.

Наразі на місці трагедії працюють слідчі. Водія вантажівки затримали. Йому може загрожувати до 10-ти років за ґратами.

Національна поліція попереджає, що на частині траси, де сталася аварія, може бути ускладнено рух транспорту.

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