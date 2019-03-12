Смертельний буревій в Україні: як області оговтуються після урагану

Наслідки і збитки після вчорашнього лихого буревію підраховують Вінниччина, Хмельниччина, Одещина, Волинь, Черкаська область. Там негода вирувала найбільше.

Десятки повалених дерев, потрощені автівки, зірвані дахи, вирвані паркани та рекламні щити. Найжахливіше – жертвами буревію стали три людини.

Уже сьогодні синоптики тішать: шквальний вітер вщухне, натомість піде мокрий сніг. Подекуди можливі заморозки до 3 градусів нижче нуля. І вже за декілька днів – потепління.

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Раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві ураган зірвав дахи біля станцій метро Золоті ворота і Оболонь.

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