Смертні вироки та перемовини верхівки УРСР: розсекречені архіви переведуть у цифру
Хліб часів голодомору, смертні вироки українським письменникам, які потім змінювали на заслання у ГУЛАГ, та розсекречені документи перемовин партійної верхівки УРСР в дні ліквідації аварії на Чорнобильській станції.
Документи, що впродовж майже семи десятиліть були під грифом Цілком таємно – у захисних коробках. Папери ретельно оберігають від сонячного світла та пилу – задля цього двічі на місяць чистять пилососом.
Про що не мовчать архівні рукописи і як їх збираються перевести на цифру – розкаже Михайло Колесніков.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що ФБР США розсекретило архівні документи зі свідченнями про нібито втечу німецького фюрера Адольфа Гітлера до Аргентини.
2020-01-15
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