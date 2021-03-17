Смертність вища, ніж восени: науковці НАН про весняну хвилю Covid-19 в Україні

В Україні смертність від коронавірусу під час весняної хвилі вже перевищила осінню. Такі дані оприлюднили науковці Національної академії наук України.

Також у звіті наголосили, що наразі пацієнтів з діагнозом Covid-19 у лікарнях стало більше, ніж восени. Крім того, спостерігається рекордна кількість хворих, які потребують кисню та підключення до апарату ШВЛ.

Від початку епідемії коронавірусу в Україні захворіли 1 489 023 людини. Добова кількість хворих також продовжує зростати. Так, 17 березня Covid-19 підтвердили ще у 11 833 людей.

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За весь час епідемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли 28 986 людей, за добу зафіксували ще 289 летальних випадків. Водночас одужали 1 237 676 пацієнтів, за добу ще 5 467.

Водночас напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що локдаун в Україні запровадять тоді, коли 50-70% областей перейдуть до червоної зони епіднебезпеки.

За його словами, наразі динаміка поширення коронавірусу в Україні рухається від західних областей.

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