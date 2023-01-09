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Смертоносна новинка на фронті. ЗСУ показали, як працює французька РСЗВ LRU

Маргарита Верещагіна Відеоредактор

 

За минулу добу Збройні сили України відбили 13 атак у Луганській та Донецькій областях і вкотре завдали ударів по позиціях російських військ – поцілили по районах зосередження живої сили та техніки окупантів. Робити смерть ворогам нашим військовослужбовцям допомагає іноземне озброєння. Колеги з військового телебачення України розповіли про нові одиниці техніки, які отримали ЗСУ. І вже перевірили їх ефективність.

Серед РСЗВ, що використовуються на фронті українськими захисниками M-142 HIMARS згадується найчастіше. Однак це зовсім несправедливо. Сьогодні арсенал РСЗВ української армії надзвичайно різноманітний, починаючи з найпростіших радянських градів і закінчуючи різноманітними іноземними зразками, серед яких до прикладу американські М-270 чи німецькі Mars II.

Зовсім нещодавно до українського арсеналу високоточної зброї додався ще один цікавий зразок. Йдеться про французьку РСЗВ LRU.

Французька LRU – це по суті модернізована американська MLRS М-270, та серед близьких її родичів – німецька Mars II. Дальність стрільби, залежно від модифікації LRU, щонайменше 80 кілометрів. Боєкомплект 12 снарядів, однак, як показує практика, повний пакет одним залпом використовується рідко. LRU – це високоточна зброя, що має супутникову систему навігації та управління. Це дозволяє ефективно уражати цілі, та при цьому використовувати мінімальну кількість боєприпасів:

Точність ураження – 1-2 метри. Швидкість реагування всього лиш 5 хвилин від отримання мною завдання, до ураження цілі на фронті – “Ліптон”, військовослужбовець ЗСУ

На фронті РСЗВ LRU – новинка. Сьогодні ці системи встигли попрацювати лиш близько місяця, проте хороший результат вже є. Найголовніше, що новою зброєю українські захисники задоволені. Кажуть, що у порівнянні зі старшими аналогами, яких ще багато на озброєнні української армії, це небо і земля.

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