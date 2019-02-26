Сміляни вийшли на протест через чотиризначні суми у платіжках

Сміляни знову вийшли на акцію протесту. Обіцяний перерахунок величезних сум за тепло людям не зробили. За січень у багатьох в платіжках чотиризначні суми і як їх сплатити більшість не уявляє. Крім того, накопичені борги теплопостачальників знову нагадують про себе. І з першого березня районний центр знову може залишитись без тепла.

Жителі Сміли вкотре йдуть до міських чиновників шукати справедливості. Кілька сотень обурених містян збираються на площі, далі заповнюють залу міськради. Вони не один рік мерзли через борги приватного теплопостачальника, з яким у грудні позаминулого року місто розірвало договір.

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Після першого протесту чиновники пояснили, що багато людей переходять на індивідуальне опалення, і за місця загального користування вже не платять, за них оплачує решта, але обіцяли перерахувати суми. Щоправда, новий очільник комунального підприємства, четвертий за останні півроку, підстав для цього не бачить.

Водночас, кілька днів тому Черкасигаз отримав розпорядження припинити подачу палива на котельні Сміли. Через непогашений борг перед Нафтогазом у понад 94 млн грн.

До слова, у Смілі можуть вимкнути тепло через нові борги перед Нафтогазом.

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