Сміттєзвалище на березі Дністра: хто облаштував незаконний полігон

Замість заробляти на смітті ми себе ним вбиваємо. На Прикарпатті діє нелегальне сміттєзвалище. Туди упродовж десятка років звозять непотріб з багатьох сіл та міст. Всі про нього знають, але звалище на березі Дністра немає жодного документу. Усі відповідальні структури, в тому числі екологи, просто закривають очі.

Півстоліття тому тут був кар’єр для забору гравію. Його використовували для будівництва однієї з найбільших теплоелектростанції на заході України. Потім у котлован почали звозити сміття.

Щодня сюди привозять від 10 до 15 переповнених сміттєвозів. Їдуть з усього району. Жодного загородження – пластиком усіяно кілька кілометрів довкола. Це лише верхівка айсберга – звалище облаштоване на березі Дністра.

Село Різдвяни за кілометр від звалища. Люди бояться вітру – він несе нестерпний сморід. Неодноразово звалище горіло. Та найгірше з водою.

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Усі ці роки звалище експлуатують незаконно. Тільки торік Галицький район на екологію розподілив понад 90 млн грн. Пояснити куди кошти виділили та чому не бачать незаконного полігону в себе під носом – у райраді не змогли.

Документи на узаконення полігону підготували давно, запевнили в комунальному підприємстві. Навіть хотіли встановити сортувальну лінію. Чекають на останнє слово від Мінекології, Держгеокадастру та Галицької адміністрації.

На Прикарпатті 16 офіційних полігонів. З них паспортизовано – 7. Торік незаконних звалищ на Прикарпатті виявили дев’ять сотень. У межах України – це, без перебільшення, сміттєве нашестя.

До слова, в Ужгороді назріває екологічна катастрофа: місто потопає у смітті.

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