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Сморід та екологічна катастрофа. Очисна станція отруює річку Уди на Харківщині

На Харківщині в річку Уди зливають нечистоти. Місцеві жаліються на постійний сморід і переконані – це провина очисної станції, яка в аварійному стані. Проводити реконструкцію ніхто не поспішає, хоча два роки вже як виділили гроші.

Тим часом очисна отруює річку, яка є притокою головної водної артерії східної частини України – Сіверського Дінця.

Люди скаржились, куди могли, результату нуль. Реакція влади з`явилася лише після загадкової смерті місцевого екоактивіста Миколи Бичка, який доводив, що комунальне підприємство скидає в річку промислові нечистоти, а сама очисна працює в аварійному стані.

Тоді керівника КП звільнили, а область виділила гроші на реконструкцію очисних. Минуло два роки, а місцева влада не розробила навіть проекту реконструкції. У райдержадміністрації виправдовуються , що проект – тривала процедура, земля, на якій побудовані очисні, оформлена з порушенням.

Факти ICTV раніше писали про те, що річка Боржава завалена сміттям.

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