Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Снайпери і квадрокоптери. Як бойовики намагаються прорвати українську оборону

27 травня російські найманці вдарили з мінометів та гранатометів по позиціях неподалік Горлівки. До щоденних обстрілів наші захисники звикли. Кажуть, єдине чого слід побоюватися зараз – це влучної роботи снайпера.

Разом з ворожими снайперами працюють і квадрокоптери. Літальні апарати скидують міни прямо на позиції наших військових. Утім, більш реальну загрозу на рівні зі снайпером несуть розвідувальні групи противника. Ворог закладає вибухівку в місцях пересування українських військових. На початку місяця на такій міні підірвалися українські військові неподалік Донецька.

Не зважаючи на постійні обстріли зі сторони російських найманців ЗСУ дають ворогові гарну відповідь. Докладніше у сюжеті Владислава Круглова.

Нагадаємо, 26 травня на Донбасі російські бойовики шість разів порушували режим тиші та стріляли із гранатометів та великокаліберних кулеметів. За інформацією штабу ООС, під час бойових дій загинув один український військовослужбовець.

Теги: , , , ,

По темі

Без втрат та з бажанням побачити рідних: бійці 59 мотопіхотної бригади повернулись з ротації
Без втрат та з бажанням побачити рідних: бійці 59 мотопіхотної бригади повернулись з ротації
Перелік документів для альтернативної служби в Україні скорочено
Перелік документів для альтернативної служби в Україні скорочено
На Донбасі бойовики били з гранатометів, загинув український військовий
На Донбасі бойовики били з гранатометів, загинув український військовий
Україна в ООН виступила із заявою через убивство бійця на Донбасі
Україна в ООН виступила із заявою через убивство бійця на Донбасі
Шість років першого бою за ДАП. Як та хто завів російських військових на летовище
Шість років першого бою за ДАП. Як та хто завів російських військових на летовище
Медики на передовій мають бути застраховані – Зеленський
Медики на передовій мають бути застраховані – Зеленський
У складі ООС виявили перший випадок коронавірусу
У складі ООС виявили перший випадок коронавірусу
У 2018 році обстріляли Бахмутську трасу: СБУ знайшла вбивць українських силовиків
У 2018 році обстріляли Бахмутську трасу: СБУ знайшла вбивць українських силовиків

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх