Снайпери і квадрокоптери. Як бойовики намагаються прорвати українську оборону

27 травня російські найманці вдарили з мінометів та гранатометів по позиціях неподалік Горлівки. До щоденних обстрілів наші захисники звикли. Кажуть, єдине чого слід побоюватися зараз – це влучної роботи снайпера.

Разом з ворожими снайперами працюють і квадрокоптери. Літальні апарати скидують міни прямо на позиції наших військових. Утім, більш реальну загрозу на рівні зі снайпером несуть розвідувальні групи противника. Ворог закладає вибухівку в місцях пересування українських військових. На початку місяця на такій міні підірвалися українські військові неподалік Донецька.

Не зважаючи на постійні обстріли зі сторони російських найманців ЗСУ дають ворогові гарну відповідь. Докладніше у сюжеті Владислава Круглова.

Нагадаємо, 26 травня на Донбасі російські бойовики шість разів порушували режим тиші та стріляли із гранатометів та великокаліберних кулеметів. За інформацією штабу ООС, під час бойових дій загинув один український військовослужбовець.