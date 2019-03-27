Сніг Україні: чи надовго повернулася зима і яка ситуація на дорогах

Україну засипало снігом. Люди знову вдягають зимовий одяг, постять світлини снігу у соцмережі та переймаються за майбутній врожай. Попри попередження синоптиків, жителів Миколаєва така негода заскочила зненацька. Ще вчора було +15, а сьогодні зранку все біле. Втім, негода рухається на схід і синоптики обіцяють, що за 2 дні до Миколаєва повернеться весна.

Засніжило і в Луцьку. Напередодні увечері випав рясний мокрий сніг, який лежить і досі. Через пориви вітру до 20 метрів за секунду в області оголосили 1-ий рівень небезпеки.

А от на Хмельниччині сніг, що припорошив цієї ночі, призвів до смертельної ДТП. Близько 7-ої ранку легковик ВАЗ не врахувавши ускладнень на дорозі, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою. Водій легковика від травм помер на місці.

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Тим часом, на Черкащині від самого ранку мокрий сніг змінює дощ і навпаки. Нині опади посилилися і триватимуть до четверга, прогнозують синоптики. Дерева рясно присипані снігом. Але спеціалісти заспокоюють – на врожай негода не вплине.

Зима повернулася й до столиці. Щоправда ненадовго. Доволі сильний сніг випав вранці. Та швидко почав танути, адже температура на вулиці близько 5 тепла.

Березневий сніг цієї ночі нагадав про зиму і на Чернігівщині, Житомирщині, Тернопільщині та Волині. Невеликі морози будуть і цієї ночі, щоправда без снігу. За прогнозами вже вихідними потепліє до +14 градусів.

До слова, цього тижня в Україні буде сонячно, проте без весняного тепла.

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