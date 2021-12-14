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Факти / Відео / Абрамова Юлія

Сніг засипав кілька українських регіонів

Абрамова Юлія редакторка стрічки

Сніг засипав кілька українських регіонів – Рівненщину, Волинь, Хмельниччину, Прикарпаття і Львівщину! Без струму залишилося понад 200 населених пунктів.

На Рівненщині рясні опади не вщухали більше доби. Негода повалила на дорогу дерева, транспорт грузнув у заметах. Рятувальникам довелося витягати з кучугур десяток вантажівок.

На заблоковані дороги скаржилися й медики – швидкі з хворими не могли проїхати, лікарі ходили на виклики пішки.  На Львівщині складними залишаються ділянки на трасах, подекуди виникли багато-кілометрові затори. Фури не могли виїхати на схили. Водіям нагадали – в області є 55 стоянок для вантажівок.

Сьогодні ситуацію на дорогах ускладнять ожеледиця і туман.

Засипало і Луцьк.

Поки ситуація під контролем, головне аби не вдарив мороз, бо тоді шляхи та тротуари скує ожеледиця.

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Під час зимових свят до Львова подорожуватимуть багато туристів. Зокрема, на 25 грудня припадає Різдво Христове за Григоріанським календарем.

Цей день вважається офіційним вихідним, згідно з Кодексом законів про працю. Яка погода очікується на свято у Львові – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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