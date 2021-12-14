Сніг засипав кілька українських регіонів

Сніг засипав кілька українських регіонів – Рівненщину, Волинь, Хмельниччину, Прикарпаття і Львівщину! Без струму залишилося понад 200 населених пунктів.

На Рівненщині рясні опади не вщухали більше доби. Негода повалила на дорогу дерева, транспорт грузнув у заметах. Рятувальникам довелося витягати з кучугур десяток вантажівок.

На заблоковані дороги скаржилися й медики – швидкі з хворими не могли проїхати, лікарі ходили на виклики пішки. На Львівщині складними залишаються ділянки на трасах, подекуди виникли багато-кілометрові затори. Фури не могли виїхати на схили. Водіям нагадали – в області є 55 стоянок для вантажівок.

Сьогодні ситуацію на дорогах ускладнять ожеледиця і туман.

Засипало і Луцьк.

Поки ситуація під контролем, головне аби не вдарив мороз, бо тоді шляхи та тротуари скує ожеледиця.

Під час зимових свят до Львова подорожуватимуть багато туристів. Зокрема, на 25 грудня припадає Різдво Христове за Григоріанським календарем.

Цей день вважається офіційним вихідним, згідно з Кодексом законів про працю. Яка погода очікується на свято у Львові – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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