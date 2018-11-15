Снігопад в Україні: кому чекати нової хвилі і яка ситуація по регіонам

Україна сьогодні занепокоєна ліквідацією наслідків снігової стихії. Циклон накрив шість областей. Найбільше постраждала Чернігівщина.

Снігопади наразі очікуються на Сумщині та Полтавщині. У столиці, попри прогнози опадів немає. Щоправда, на дорогах та тротуарах подекуди ожеледиця. Хоча комунальники чимало шляхів посипали сіллю.

Не легко з самого ранку було столичним водіям. Місто оповив густий туман. Видимість на дорозі сягала лише кілька сотень метрів. Тож Київ традиційно потонув у тягнучках. А лівий берег майже зупинився. Не минулося і без аварій.

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Водночас комунальні служби вночі очистили з магістралей залишки снігу, який не змив дощ. Щоправда спецтехніка та двірники дісталися не до всіх вулиць. Після нічних морозів вони перетворилися на суцільні ковзанки.

На Чернігівщині через рясний сніг сталося 25 аварій. А в Житомирі дощ і мороз паралізував роботу комунальних тролейбусів. Дроти вкрилися кригою. На Черкащині до заметілі додалися ожеледь та густий туман. Така ж ситуація і на Вінниччині.

Досі засніжені магістралі на Кіровоградщині та Черкащині. А на Полтавщині та Сумщині очікується сильний снігопад.

Раніше Факти ICTV писали, як вести себе в ожеледь: як не впасти і куди звертатися за допомогою.

Опубліковано Листопад, 15 в 13:42



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