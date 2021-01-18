Снігопади на Донбасі: до чого готуються ЗСУ через погоду

175 – саме стільки днів триває останнє і поки найдовше перемир’я на Донбасі. За минулу добу окупанти двічі порушили тишу. Щоправда, українські військові кажуть, що дні, коли на фронті було справді тихо, можна порахувати на пальцях рук.

А нині додалося роботи через погодні умови – стільки снігу тут не бачили щонайменше кілька років.

Тепер шансів, що окупанти задіюватимуть диверсійні групи, значно менше, оскільки на білому фоні їх переміщення більш помітне.

Є у такої погоди і свої мінуси. Тепер противник може повернутися до прицільних обстрілів з важкого озброєння. Проте наші вояки ворожого наступу не бояться і будь-коли готові дати відсіч.

18 січня під час першої у 2021 році відеоконференції підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи сторонам вдалося домовитися про відновлення поставок газу в Мар’їнку. Ці питання планують детально обговорити під час засідання ТКГ 21 січня.

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