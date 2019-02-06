Снігопади в Україні: у Києві затори, затримки рейсів, жовтий рівень небезпеки

Зима оговталася і в Україні. Знову насипало снігу. Найбільше опадів у північних областях, туман у центральних та подекуди у східних. Середня температура повітря в більшості областей від 2 градусів морозу до 1 градусу тепла.

На більшості доріг державного значення триває розчищення та обробка протиожеледними матеріалами проїзної частини. Про це повідомляє Укравтодор. На перевальних ділянках доріг без опадів. Покриття подекуди мокре, лише на Вишківському перевалі засніжено.

Через ускладнення погодних умов синоптики оголосили у Києві – жовтий рівень небезпеки. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Проте, аеропорти столиці працюють у штатному режимі, лише на деякі рейси є незначні затримки.

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Розчищають злітні смуги. Cиноптики ж радять всім бути максимально обережними, дотримуватися правил дорожнього руху: водіям не перевищувати швидкість, пішоходам не перебігати дорогу у непризначених місцях, бути уважними і на тротуарах – машину може занести.

Також не варто наступати на кришки люків – вони зазвичай вкриті льодом. Ускладнений рух транспорту, затори виникають у центрі Києва та на всіх столичних мостах і на під’їздах до Києва. У Київавтодорі повідомили, що ще з ночі понад 300 одиниць спецтехніки та 32 бригади з ручного прибирання працюють на вулицях столиці без перерви.

Нагадаємо, погода в Україні на сьогодні очікується хмарною та подекуди з мокрим снігом.

Опубліковано Лютий, 06 в 14:41



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