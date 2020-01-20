Снігові замети 76 см, дороги – непрохідні: потужні сніги у Канаді
Потужні сніги накрили канадську провінцію Ньюфаундленд і Лабрадор.
Висота снігових заметів місцями перевищує 76 сантиметрів. Опади супроводжував вітер швидкістю 130 км за годину.
Багато важливих доріг регіону стали цілком непрохідними. В населених пунктах оголосили надзвичайний стан. Там працюють лише екстрені служби та медзаклади.
На допомогу в ліквідації наслідків стихії відрядили вояків. Вони також задіяли два транспортні літаки та стільки ж гелікоптерів.
Раніше синоптик Наталя Діденко прогнозувала снігопади в Україні з 24 січня.
2020-01-20Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.