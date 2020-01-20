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Снігові замети 76 см, дороги – непрохідні: потужні сніги у Канаді

Потужні сніги накрили канадську провінцію Ньюфаундленд і Лабрадор.

Висота снігових заметів місцями перевищує 76 сантиметрів. Опади супроводжував вітер швидкістю 130 км за годину.

Багато важливих доріг регіону стали цілком непрохідними. В населених пунктах оголосили надзвичайний стан. Там працюють лише екстрені служби та медзаклади.

На допомогу в ліквідації наслідків стихії відрядили вояків. Вони також задіяли два транспортні літаки та стільки ж гелікоптерів.

Раніше синоптик Наталя Діденко прогнозувала снігопади в Україні з 24 січня.

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