Сніговий полон і смерть від морозу: українці потерпають від наслідків негоди

В Україні другий тиждень поспіль, з 8 лютого 2021 року, не вщухає негода. Від снігопадів та морозів найбільше потерпають мешканці західних регіонів. Спецтехніка працює цілодобово, допомагають комунальникам впоратися з наслідками негоди й звичайні українці.

Під час негоди на Закарпатті зник лижник, який катався у горах і заблукав. Окрім рятувальників, його третій день поспіль шукають волонтери. Заважає пошуковій операції негода – у горах зберігається ризик сходження лавин.

На Львівщині через негоду заблокованими залишаються десятки населених пунктів. Людям доводиться ходити на роботу пішки, є проблеми з доправленням харчів. У заблокованих селах люди просять відправити до них військову техніку. Від обмороження в регіоні також загинув чоловік.

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Не лише від снігопадів страждають українці. Громадяни травмуються через бурулі, які звисають з дахів. На вихідних через падіння криги постраждало двоє людей – у чоловіка і жінки струс мозку і травма голови, обоє в лікарні.

Крім того, заважає й лід під ногами. У Дніпрі тротуари перетворились на ковзанки, за час негоди травмувалися майже 300 жителів.

Негода в Україні

Протягом третього тижня лютого в Україні очікуються складні погодні умови.

Синоптики прогнозують морози.

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