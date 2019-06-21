Собакам в офісі можна все! Українці долучилися до світового флешмобу

Поспати в обід чи погратись під час наради, собакам в офісі можна все. Вже п’ятий рік поспіль Україна долучається до світової програми, коли власники можуть взяти на роботу своїх улюбленців. Задоволені – усі.

Щоб стати пет-френдлі, тобто дружнім до тварин, потрібно готуватись. Спільно з ветеринарами, зоопсихологами та кінологами розробили певні правила, кажуть представники торговельної марки Клуб 4 лапи.

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Організатори кажуть, у великих світових компаніях присутність тварини на роботі у будь-який день є невід’ємним елементом корпоративної культури. Сподіваються, що так буде і в Україні.

До слова, у 2018 році до акції Візьми собаку на роботу долучилися власники тварин у 50 містах України.

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