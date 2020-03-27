Собівартість українських тестів на коронавірус та чому їх не виготовляють

Україна може і буде виготовляти власні тести на коронавірус. В Інституті молекулярної біології і генетики НАН України розробили першу партію – 600 високоточних тест-систем для діагностики COVID-19.

Але через нестачу грошей науковців відправили у відпустку за власний рахунок. Після медійного розголосу – ситуація змінилася.

Уряд виділив гроші за вже проведені дослідження і виготовлені тести та планує фінансувати їхнє масове виробництво. Докладніше – у сюжеті Василя Саф’янюка і Олега Корнієнка.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, куди дзвонити з ознаками ГРВІ та чи зроблять вам тест на коронавірус.

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